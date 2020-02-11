Terme Çayı'na atlayan babaya bugün de ulaşılamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terme Çayı'na atlayan babaya bugün de ulaşılamadı - Son Dakika

Terme Çayı'na atlayan babaya bugün de ulaşılamadı

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde kızının peşinden Terme Çayı'na atlayan ve akıntıya kapılarak kaybolan babaya bugün de ulaşılamadı.

Terme Çayı'na atlayan babaya bugün de ulaşılamadı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde kızının peşinden Terme Çayı'na atlayan ve akıntıya kapılarak kaybolan babaya bugün de ulaşılamadı.


Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kendisini köprüden Terme Çayı'na atan kızını kurtarmak için suya atlayan baba Gürsel Günal'ı arama çalışmalarına bugün de devam edilmiş ancak kayıp şahsa ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarına yarın sabah devam etmek üzere ara verilmiştir" denildi.


04 Şubat tarihinde meydana gelen olayda kendisini Terme Çayı'na atan kızını kurtarmak için suya atlayan Gürsel Günal(50) akıntıya kapılarak kaybolmuş, kızı ise kurtarılmıştı. - SAMSUN

Terme Çayı, Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:52 Kaynak: İHA
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