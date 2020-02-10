Terme Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terme Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Terme Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmaları devam ediyor

7 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde kızını kurtarmak için ırmağa giren baba Gürsel Günal'ı arama çalışmaları bölgede etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle durdurulmuştu.

Terme Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde kızını kurtarmak için ırmağa giren baba Gürsel Günal'ı arama çalışmaları bölgede etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle durdurulmuştu. Olumsuz hava şartlarının sona ermesiyle dalgıçlar ırmakta arama çalışmalarına tekrar başladı.


Baba Günal'ın kaybolmasının ertesi gününde bölgede etkisini gösteren fırtına ve yağış ırmak debisinin yükselmesine neden oldu. Yükselen ırmak suyunda çalışmalarını gerçekleştiremeyen Sahil Güvenlik ekipleri daha sonra yoğun kar yağışı nedeniyle arama çalışmalarını durdurmuştu.


Irmak debisinin düşmesi ve akıntının azalmasıyla beraber Samsun Dalgıç Polis Birimi'ne kurbağa adamlar ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri bot ile Terme Çayı'nda arama çalışmalarını tekrar başlattı. 5 kilometrelik ırmağın belirli noktalarında arama çalışmalarını gerçekleştiren ekipler baba Günal'a henüz ulaşamadı. - SAMSUN

Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:58 Kaynak: İHA
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