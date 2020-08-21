Terme Çayı üzerine inşa edilecek köprünün temeli atıldı - Son Dakika

Samsun'da Terme Çayı üzerine 7 milyon lira maliyetle inşa edilecek köprünün temeli atıldı.

Fenk Mahallesi Lise Caddesi ile Çay Mahallesi Anafartalar Caddesi'ni birbirine bağlayacak, 6 ayda bitirilmesi planlanan köprünün uzunluğu 83 metre, genişliği 13 metre olacak.

Temel atma törenine katılan Kaymakam Murat Zadeleroğlu, Terme'nin gelişmekte olan bir ilçe olduğunu ifade ederek, "Cazibe merkezi olmasını Karadeniz'in diğer illerinde aldığı göç ile gösteriyor. Köprümüzün görseline baktığımız zaman Terme'nin ulaşım ihtiyacına katkı sunacağını görüyoruz. Terme'de gerek mimari olarak konut stokunda gerek sanayi alanında ciddi hareketlenmeler var." diye konuştu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise ilçede bir yılda 2 büyük sel yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Merkezi hükümetin desteği ile selden mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerini giderdik. Bugün de özellikle trafik çilesini bitirmek üzere yeni yapacağız köprünün temel atma töreni için buluştuk. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Terme Çayı'na nasıl bir köprü yapılabilir diye konuştuk ve 83 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde güzel bir köprüyü Terme'ye kazandırıyoruz."

Konuşmaların ardından köprünün temeli atıldı.