Terme çayından 2 kişi kurtarıldı

SAMSUN(İHA)- Samsun'un Terme çayı bölgesinde şiddetli yağış sonrası yaşanan sel felaketinde mahsur kalan 2 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı yaptığı açıklamada, " 23 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.35'te, Samsun ili Terme Çayı bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi sonucu mahsur kalan vatandaşlarımızın güvenli bölgeye transferlerinin sağlanması maksadıyla derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri görevlendirilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından şu ana kadar mahsur kalan 2 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir" ifadelerine yer verdi.