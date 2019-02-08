Terme'de 35 Yıl Aradan Sonra Sinema Salonu Açılacak

Terme Belediye Başkanı Şenol
Kul, ilçede 35 yıl aradan sonra sinema salonu açılacağını söyledi.
Kul ile yapımcı ve oyuncu Emirhan Özcan'ın girişimiyle Terme'de sinema salonu açılması için yürütülen çalışmalarda önemli aşama kat edildi.
Özcan, Kul'u makamında ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, kurucusu olduğu EMR YAPIM şirketinin çektiği sinema filminin 19 Nisan'da vizyona gireceğini belirterek, "Hayatta Olmaz' sinema filminin yapım ve dağıtım organizasyonlarını tamamlar tamamlamaz memleketime dönerek sinema salonu açacağım." dedi.
Kul da ilçedeki sinema salonunun uzun yıllar önce kapandığını anımsatarak, "Belediye başkanı olduğumdan itibaren kim beni görse, 'Ne zaman sinema açacaksın' diye soruyordu. 35 yıldır sinema olmayan ilçemizde hiç sinemaya gitmemiş insan sayısının epeyce fazla olduğunu tahmin ediyorum. Sanatın gençlerin motivasyonunda, yaşamı doğru algılanmasında, hedeflerinin belirlenmesinde çok değerli araç olduğunu düşünüyorum. Genç
nüfusun yoğun olduğu bir ilçeyiz. Benim ailelerden isteğim, özellikle çocuklarını sinemamıza yönlendirsinler. Terme'de film izlemek için buradan başka ilçelere gitme dönemi kapandı." diye konuştu.