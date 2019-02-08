Son Dakika Haberleri: Terme'de 35 Yıl Aradan Sonra Sinema Salonu Açılacak

Terme'de 35 Yıl Aradan Sonra Sinema Salonu Açılacak

58 dakika önce

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede 35 yıl aradan sonra sinema salonu açılacağını söyledi.

Terme'de 35 Yıl Aradan Sonra Sinema Salonu Açılacak, System.String[]
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede 35 yıl aradan sonra sinema salonu açılacağını söyledi.

Kul ile yapımcı ve oyuncu Emirhan Özcan'ın girişimiyle Terme'de sinema salonu açılması için yürütülen çalışmalarda önemli aşama kat edildi.

Özcan, Kul'u makamında ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, kurucusu olduğu EMR YAPIM şirketinin çektiği sinema filminin 19 Nisan'da vizyona gireceğini belirterek, "Hayatta Olmaz' sinema filminin yapım ve dağıtım organizasyonlarını tamamlar tamamlamaz memleketime dönerek sinema salonu açacağım." dedi.

Kul da ilçedeki sinema salonunun uzun yıllar önce kapandığını anımsatarak, "Belediye başkanı olduğumdan itibaren kim beni görse, 'Ne zaman sinema açacaksın' diye soruyordu. 35 yıldır sinema olmayan ilçemizde hiç sinemaya gitmemiş insan sayısının epeyce fazla olduğunu tahmin ediyorum. Sanatın gençlerin motivasyonunda, yaşamı doğru algılanmasında, hedeflerinin belirlenmesinde çok değerli araç olduğunu düşünüyorum. Genç nüfusun yoğun olduğu bir ilçeyiz. Benim ailelerden isteğim, özellikle çocuklarını sinemamıza yönlendirsinler. Terme'de film izlemek için buradan başka ilçelere gitme dönemi kapandı." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:51 Kaynak: AA

Halil İbrahim Şenol, Terme, Sinema, Yerel, Kültür Sanat, Güncel
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