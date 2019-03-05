Son Dakika Haberleri: Terme'de 35 Yıl Aradan Sonra Sinema Salonu Açıldı

Terme'de 35 Yıl Aradan Sonra Sinema Salonu Açıldı

21 dakika önce

Terme'de 35 yıl aradan sonra yeniden sinema salonu faaliyete başladı.

Terme'de 35 Yıl Aradan Sonra Sinema Salonu Açıldı, System.String[]
Terme'de 35 yıl aradan sonra yeniden sinema salonu faaliyete başladı.

Belediye Başkanı Şenol Kul'un girişimleri sonucu yapımcı ve oyuncu Emirhan Özcan tarafından 35 yıl aradan sonra ilçede yeniden sinema salonu açıldı.

Kul, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin her alanda büyümesiyle yeni iş yerleri açıldığını söyledi.

İlçedeki sinema salonunun uzun yıllar önce kapandığını belirten Kul, "Sinema salonu, ilçemizde eksikliği hissedilen işletmelerin başında geliyordu. Çok şükür, bu eksiklik bugün gideriliyor. Genç nüfusun yoğun olduğu bir ilçeyiz. Ailelerden isteğim, özellikle çocuklarını sinemamıza yönlendirsinler. Açılışa özel, belediyemizin katkılarıyla üç gün ücretsiz gösterim yapılacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:49 Kaynak: AA

Halil İbrahim Şenol, Terme, Güncel
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