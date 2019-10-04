Son Dakika Haberleri: Terme'de "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi
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Terme'de "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi

17 dakika önce

Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç da katılımıyla "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Terme'de

Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç da katılımıyla "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce, Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Meydanı'nda hayvanların korunmasına dikkati çekmek, toplumu bilinçlendirmek ve vatandaşlara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da katıldığı etkinlikte ilçede bulunan 'mamamatik'lere yem ve mama bırakılırken, vatandaşları bilinçlendirmek adına belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğünce hazırlanan afişler duraklara ve meydana asıldı.

Kılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, toplumun bilinçlenmesi için yaptıkları çalışmalara vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız ve hayvanseverlerimizle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nünü tam anlamıyla anmak, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak ve onları sokak hayvanları ile temas ettirmek için buradayız. Çocuklarımıza, hayvanların hayatımızın içinde olduklarını, insanlar dışındaki canlılar olmadan hayatın anlamsız olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sokak hayvanlarının yaşama haklarına sahip çıkarak, bizden şefkat bekleyen o savunmasız dostlarımızı korumalıyız."

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Ali Kılıç, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:14 Kaynak: AA
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