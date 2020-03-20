Terme'de 600 araç dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terme'de 600 araç dezenfekte edildi - Son Dakika

Terme'de 600 araç dezenfekte edildi

6 saat önce

Samsun'da Şoförler ve Otomobilciler Odası'na bağlı öğrenci ve yolcu taşıyan servisler, minibüsler ve taksiler korona virüsüne karşı önlemler kapsamında dezenfekte edildi.

Terme'de 600 araç dezenfekte edildi, System.String[]

Samsun'da Şoförler ve Otomobilciler Odası'na bağlı öğrenci ve yolcu taşıyan servisler, minibüsler ve taksiler korona virüsüne karşı önlemler kapsamında dezenfekte edildi.


Samsun'un Terme ilçesinde korona virüsü salgınına karşı Şoförler ve Otomobilciler Odası'na bağlı 600 adet C, M ve T plakalı araç, kurulan araç dezenfekte alanı içerisinde yetkili firma tarafından ilaçlandı. Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan korona virüsüne karşı Türkiye'de her alanda salgınla mücadele çalışmaları sürüyor. Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Terme Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından, öğrenci ve yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve taksiler dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmalarında kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ürünler olduğunu ifade eden Terme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şuayip Akbulut, "Eğitim öğretime ara verilmesine rağmen odamız üyelerinin araçlarını dezenfekte ettirdik. Bugün 300 adet C plakalı, 200 adet M plakalı ve 76 adet T plakalı olmak üzere 600'e yakın aracı dezenfekte ettik" dedi.


Korona virüsünden her gün insanların öldüğüne dikkati çeken Başkan Şuayip Akbulut, "Ekmeğini aracından kazanan şoför üyelerimizi ve vatandaşlarımızı böyle tehlikeli bir virüsle savunmasız bırakamazdık. Toplum olarak elimizden geldiğince hijyenik olmaya ve devletimizin de bizden istediği gibi evlerimizden çıkmamaya özen göstermeliyiz. Bugünden itibaren toplu taşıma araçlarımız dezenfekte edilmiş olarak hizmet vermeye hazır konumdadır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:40 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı         
08:34
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası         
23:34
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 20:26:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Terme'de 600 araç dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]