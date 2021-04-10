Terme'de akıllı şehircilik uygulamaları genişliyor - Son Dakika

Terme'de akıllı şehircilik uygulamaları genişliyor

10.04.2021 18:20
Terme'de akıllı şehircilik uygulamaları genişliyor, System.String[]

Terme Belediyesi akıllı şehircilik uygulamalarını genişletiyor.

Terme Belediyesi akıllı şehircilik uygulamalarını genişletiyor. Terme'de yeni başlatılan uygulama ile tapu işlemi yapacak vatandaşlar, artık belediye ve tapu müdürlüğü arasında mekik dokumayacak.

Terme Belediyesi ile Terme Tapu Müdürlüğü arasında vatandaşların tapu ve kadastro işlemlerinin kolaylaştıracak yeni bir uygulamaya imza atıldı. Terme Belediyesi ve Terme Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan "Elektronik Ortamda Emlak Rayiç Değerlerinin Alınmasına" ilişkin protokol ile vatandaşların tapuda işlem yapmak için belediyeye gitmesine gerek kalmadı.

Terme Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile Terme Tapu Müdürlüğü'nde işlem yapacak vatandaşlar belediyeye gitmeden elektronik ortamda emlak rayiç değeri alabilecek.

Vatandaşın işi kolaylaşacak

Başlatılan uygulama ile, tapu müdürlükleri ve belediye birimlerindeki işlem yoğunluğunu azaltmayı hedeflediklerini dile getiren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Yapılan protokolle, tapu müdürlükleri ve belediye birimlerindeki işlem yoğunluğunu azaltmayı, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmayı ve tapu ve belediye hizmetlerinin etkin, hızlı ve güvenli sunulmasını hedefliyoruz. Artık bundan sonra elektronik ortamda yapılabilecek işlemlerle personelin iş yükü azaltılarak, çalışan ve vatandaş memnuniyeti sağlanacak. Böylece tapu işlemlerinde tapu harcına esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerinin ilgililerince elde alınarak ibraz edilmesindeki zaman kaybı ortadan kaldırılarak, bu belgenin güvenli elektronik ortamdan temin edilmesi sağlanacak. Vatandaşımızın işi kolaylaşacak" dedi. - SAMSUN

Terme'de akıllı şehircilik uygulamaları genişliyor
Terme'de akıllı şehircilik uygulamaları genişliyor
Terme'de akıllı şehircilik uygulamaları genişliyor

Emlak, Terme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terme'de akıllı şehircilik uygulamaları genişliyor - Son Dakika


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