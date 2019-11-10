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Terme'de Atatürk anıldı

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81. yıldönümünde Terme'de düzenlenen törenle anıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81. yıldönümünde Terme'de düzenlenen törenle anıldı.


Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan tören, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe çalan siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Meydanda düzenlenen törenin ardından Belediye Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende Terme Ortaokulu öğrencilerinin düzenlediği gösteri duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Gösterilerin ardından 10 Kasım nedeniyle düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.


Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Cumhuriyet Başsavcıvekili Cansu Seyfikli, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Doğan, Jandarma Komutanı Jan. Teğ. Eren Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, Mülk-i amir ve müdürlerin yanı sıra sivil ve askeri erkan, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:59 Kaynak: İHA
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