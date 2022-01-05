Terme'de atık ilaçlar toplanacak - Son Dakika

Terme Belediyesi, "Sıfır Atık" Projesi kapsamında atık ilaçları toplamak için ilçe genelindeki tüm eczanelere ve sağlık kuruluşlarına atık ilaç toplama kutuları dağıttı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında atık ilaçları toplayacaklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı genelge kapsamında ilaçların çöpe karışmasını önlemek adına eczanelere ve sağlık kuruluşlarına atık ilaç toplama kutuları ve bilgilendirme afişleri bıraktıklarını belirten Kılıç, "Bu şekilde vatandaşlarımızın evindeki kullanım süresi geçen ilaçları toplayarak doğaya zarar vermeden ayrı bir şekilde imha edilmesini sağlayacağız." dedi.

Termeli eczacılar, küresel ısınma ve çevre kirliliğinin dünyayı ciddi bir şekilde tehdit ettiği son yıllarda, görünür kirliliğe ek olarak, toprağı ve suyu kirleten dolayısıyla halk sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birisinin atık ilaçlar olduğuna dikkati çekerek, uygulamayı destekledi.