Terme'de çeltik ve fındık üretimi - Son Dakika

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, çeltik fiyatının en az 4,5 lira olması gerektiğini söyledi.

Ergün, yaptığı açıklamada, şu anda çeltik fiyatının 3,5 - 3,6 lira seviyesinde olduğunu dile getirdi.

"Ancak çeltik fiyatının en az 4,5 lira olması gerekiyor. Çünkü her sene artan maliyetler var ve bu şartlarda çeltik üreticisi sürekli zarar ediyor." diyen Ergün, "Şu anda çeltiğin maliyeti 4,5 ila 4,90 lira arasında ancak çeltiğin alım fiyatı da ortada. Eğer bu fiyatlara müdahale edilmezse seneye çeltik üretecek üretici bulamayız. Zor şartlarda üretim yapan üreticiyi küstürmemek gerekiyor." ifadesinde bulundu.

Fındık üreticisinin de hasada devam ettiğini dile getiren Ferda Ergün, şunları kaydetti:

"Pek çok fındık üreticimiz de şu anda fındığını topladı ve kuruması için harmana serdi. Bu sene Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan fındık üreticisini sevindirerek Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledi. Ancak fındık fiyatının düşmemesi için fındık üreticimizin ihtiyacı kadar fındığı pazara indirmesini istiyoruz. Talepten fazla pazara inen ürün olduğu takdirde fındık fiyatı düşecektir. Bunun için de üreticimizin bu konuda hassas davranmasını istiyoruz."