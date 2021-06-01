Terme'de eğitime başlanan okullarda hijyen ve dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika

Terme Belediyesi, kademeli normalleşme kapsamında ilçe genelinde açılan eğitim kurumlarında hijyen ve dezenfekte çalışması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamanın ardından kademeli normalleşme kapsamında Terme'de tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitim başladı.

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de ilçe genelinde yüz yüze eğitime başlayan okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, eğitim kurumlarında sağlıklı bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle daha sağlıklı bir nesil yetişmesi için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Bu manada kurduğumuz hijyen ve dezenfeksiyon ekibi tarafından öğretmen ve öğrencilerimizin daha temiz ortamda eğitim faaliyetlerini yürütebilmeleri için okullarda fiziki temizliğin yanında mekanların hijyen temizliğini de yaptırarak dezenfekte ediyoruz." dedi.