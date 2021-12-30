Üye Girişi
Terme'de marketlere fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Terme'de marketlere fahiş fiyat denetimi

30.12.2021 11:01
Terme'de marketlere fahiş fiyat denetimi

Terme Belediyesi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Terme Belediyesi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, ilçede faaliyet gösteren marketlerde yaptıkları denetimlerle raf fiyatları ile kasa fiyatlarını, girdi ve satış fiyatlarını karşılaştırdı.

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı davranan iş yerleri hakkında tutanak tutularak idari işlem uygulandı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, döviz kurlarında yaşanan büyük düşüşe rağmen bu düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımadığı konusunda özellikle zincir marketlerde denetimlere başladıklarını vurgulayarak, "Denetimlerimizde raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı ve girdi fiyatı ile satış fiyatı arasında ne kadar fark olduğuna bakıyoruz. Eğer fahiş bir fiyat uygulaması var ise Samsun Ticaret İl Müdürlüğümüz cezai işlem uyguluyor. Biz de işletmelere karşı yaptığımız denetimler sırasında karşılaşılan ve şikayet ile tespit edilen olumsuzlukları tespit tutanakları ile Ticaret İl Müdürlüğüne bildirerek gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Terme Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde yetki çerçevesinde vatandaşın mağdur olmaması için gerekli denetimleri yapmaya devam edecek." dedi.

Terme'de marketlere fahiş fiyat denetimi
Terme'de marketlere fahiş fiyat denetimi
Terme'de marketlere fahiş fiyat denetimi
Terme'de marketlere fahiş fiyat denetimi

YORUMLAR
500

Hisarcık, Ticaret, Samsun, Terme, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terme'de marketlere fahiş fiyat denetimi - Son Dakika


Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul..         
14:02
Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi:..         
13:08
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı         
12:25
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye yükseldi Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye yükseldi         
08:11
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49

Son Dakika Haberleri
14:02 Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
13:59 Hasta bakıcı, yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulundu! Savunması ''Üzgünüm'' oldu
13:46 Eksi 60 dereceyi gördüler! Dünyanın en soğuk kenti, kendi rekoruna yaklaştı
13:34 Kerem Bürsin, hakkında bilmediğiniz her şey bu haberde! İşte genç kızların sevgilisinin sırları
13:28 Kızını öldürmekle suçlanan anneden dehşete düşüren itiraf: Ben atmadım, babası olan komşum attı
13:16 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, içeri alınmadığı MEB'in önünde zehir zemberek sözler: Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu
13:15 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, MEB'e giremedi! Bakanlığın kapıları zincirlendi
13:07 Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek
13:06 Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak
13:04 Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 14:19:06. #1.11#
SON DAKİKA: Terme'de marketlere fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement