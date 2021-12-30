Terme'de marketlere fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Terme Belediyesi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, ilçede faaliyet gösteren marketlerde yaptıkları denetimlerle raf fiyatları ile kasa fiyatlarını, girdi ve satış fiyatlarını karşılaştırdı.

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı davranan iş yerleri hakkında tutanak tutularak idari işlem uygulandı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, döviz kurlarında yaşanan büyük düşüşe rağmen bu düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımadığı konusunda özellikle zincir marketlerde denetimlere başladıklarını vurgulayarak, "Denetimlerimizde raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı ve girdi fiyatı ile satış fiyatı arasında ne kadar fark olduğuna bakıyoruz. Eğer fahiş bir fiyat uygulaması var ise Samsun Ticaret İl Müdürlüğümüz cezai işlem uyguluyor. Biz de işletmelere karşı yaptığımız denetimler sırasında karşılaşılan ve şikayet ile tespit edilen olumsuzlukları tespit tutanakları ile Ticaret İl Müdürlüğüne bildirerek gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Terme Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde yetki çerçevesinde vatandaşın mağdur olmaması için gerekli denetimleri yapmaya devam edecek." dedi.