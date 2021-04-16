Terme'de fırınlar denetlendi - Son Dakika

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarla ekmek, pide ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmeleri denetledi.

Fırınlarda özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı konularında kontrol yapan zabıta ekipleri, eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerini uyardı, kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.

Ekipler, vatandaşların kaliteli ve sağlıklı hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimleri ramazan ayı boyunca sürdüreceklerini belirtti.