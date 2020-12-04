Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm - Son Dakika

Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm

04.12.2020 10:27
Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm, System.String[]

Terme'de UKOME kararıyla yapılan güzergah değişikliğinin ardından gelen şikayetlere sessiz kalmak istemeyen Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan minibüsçü esnafı ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Terme'de UKOME kararıyla yapılan güzergah değişikliğinin ardından gelen şikayetlere sessiz kalmak istemeyen Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan minibüsçü esnafı ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Terme'de geçen günlerde halktan gelen talep doğrultusunda Samsun UKOME Kurulu tarafından Yalı Mahallesi dolmuş güzergahında yapılan değişiklik minibüs esnafından gelen tepki üzerine yeniden masaya yatırıldı. Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Samsun Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Doğan, Jandarma Komutanı Eren Dede, Terme Şoförler Odası Başkanı Şuayip Akbulut, Evci, Sakarlı, Kozluk ve Yalı Mahalleleri minibüs dernek başkanları ve mahalle muhtarları ortak bir çözüm oluşturmak için bir araya geldi.

Ortak bir yol haritası belirlemek için bir araya geldiklerini ifade eden Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, "Terme her geçen gün gelişen ve büyüyen bir ilçe. Bu nedenle zaman zaman gelişimin sancılarını yaşıyor. Bugün minibüsçü esnafımızın yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için buradayız" dedi.

Toplantının hayırlara vesile olması dileğiyle sözüne başlayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Bir vatandaşımızı diğerine değişme ihtimalimiz yok. Yaşanan sorunu hep birlikte ortak akıl ile çözmek istiyoruz. Şehrimizi hep birlikte ileriye taşıyacağız. İstikametimizi doğru belirleyeceğiz. Birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

Minibüsçü esnafların ve mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantı, kararların istişare edilmesi için önümüzdeki haftaya ertelenerek sonlandı. - SAMSUN

Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm
Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm
Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm
Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm
Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm

Büyükşehir Belediyesi, Ali Kılıç, Samsun, Terme, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terme'de güzergah gerginliğine istişareli çözüm - Son Dakika


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