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Terme'de hayvanlar için etkinlik

1 saat önce

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

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Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Etkinlikte mamamatikler hayvan maması ile doldurulurken, ilçenin her yerine hayvan haklarıyla alakalı broşürler asıldı.


4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü nedeniyle Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Meydanı'nda hayvanların korunmasına dikkat çekmek, toplumu bilinçlendirmek ve vatandaşlara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendi.


Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da katıldığı etkinlikte ilçede bulunan 'mamamatik'lere yem ve mama bırakılırken, vatandaşları bilinçlendirmek adına Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan afişler duraklara ve meydana asıldı.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ali Kılıç, "Çocuklarımızla, hayvanseverlerimizle birlikte 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü tam anlamıyla anmak, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak ve onları sokak hayvanları ile temas ettirmek için buradayız. Çocuklarımıza, hayvanların hayatımızın içinde olduklarını, insanlar dışındaki canlılar olmadan hayatın anlamsız olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sokak hayvanlarının yaşama haklarına sahip çıkarak, bizden şefkat bekleyen o savunmasız dostlarımızı korumalıyız" dedi. - SAMSUN

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Ali Kılıç, Terme, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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