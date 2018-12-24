Son Dakika Haberleri: Terme'de İçme Suyu Sevinci

Terme'de İçme Suyu Sevinci

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Terme ilçesine bağlı kırsal kesimdeki 3 mahallenin içme suyu hasretinin sona erdiğini söyledi.

Terme'de İçme Suyu Sevinci, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Terme ilçesine bağlı kırsal kesimdeki 3 mahallenin içme suyu hasretinin sona erdiğini söyledi.

Akçagün, Dereyol ve Oğuzlu Mahalleleri İçme Suyu Projesi'nin 2 milyon 500 bin liraya mal olduğunu belirten SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, "Projeye 10 ay önce başlandı. Yoğun tempoda çalışmalarımız sürdü. Projede 25 kilometre içme suyu hattı döşendi. Abone işlemlerine de başlandı. Bundan sonra bu 3 mahallede içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak" dedi.

İlçelerin kırsal kesimdeki mahallelerinin içme suyu sorununu çözmeye kararlı olduklarına dikkat çeken Kamil Demircioğlu, "0Terme'nin Akçagün, Dereyol ve Oğuzlu Mahallelerinin içme suyu sorunu çözüldü. Amacımız, Samsun'un kırsal kesimindeki tüm mahallelerini içme suyuna kavuşturmaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" diye konuştu.

Demircioğlu, proje kapsamında 2 adet 50 metreküp içme suyu deposu, 2 basınç kırıcı ile 3 adet terfi binası yapıldığı sözlerine ekledi.

Öte yandan, Oğuzlu Mahallesi Muhtarı Mustafa Özden ise, "Bu bölgede içme suyu sıkıntısı çekiyorduk. Su sıkıntımızı çözen, SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yıllardır süren içme suyu sıkıntımız sona erdi" diye konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:19 Kaynak: İHA

Samsun, Kamil Demircioğlu, Terme, Güncel
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