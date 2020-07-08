Terme'de içme suyuna 4 yeni kuyu ile takviye yapılacak - Son Dakika

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Son günlerde ilçemizde kuraklık kaynaklı yaşanan su sorunu çözmek adına SASKİ ekipleri ile birlikte gerekli adımları attık. İlçe içme suyuna 4 yeni su kuyusu ile takviye yapılacak" dedi.



SASKİ İçme Suyu Daire Başkanı Cihan Gürler ile birlikte Köybucağı Mahallesi'nde bulunan içme suyu tesislerinde incelemede bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede son günlerde kuraklık kaynaklı yaşanan içme suyu sıkıntısının SASKİ tarafından açılan 4 yeni kuyu ile sonlanacağını müjdeledi.



Dereler kurudu, 4 yeni sondaj kuyusu



Korona virüs (Kovid-19) pandemisi ardından yeni normalleşme süreci ile birlikte ilçede ciddi bir nüfus artışı yaşandığına dikkat çeken Başkan Kılıç, "Yeni normalleşme süreci ile birlikte ilçemizde ciddi bir nüfus artışı yaşandı. Hemşehrilerimiz Kurban Bayramı öncesi büyükşehirlerden memleketine döndü. Kurak giden mevsiminde etkisiyle dere ve ırmaklarımız su seviyeleri ciddi oranda düştü. Tarım arazilerinde yapılan sulama çalışmalarında içme suyu kullananların da etkisiyle son günlerde içme suyu ile ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. SASKİ İçme Suyu Daire Başkanımız Cihan Gürler'le birlikte Köybucağı Mahallemizde bulunan içme suyu tesislerimizde incelemede ve istişarede bulunduk. Geçen yıl açılan Köybucağı'nda açılan iki su kuyusunun ardından önümüzdeki hafta Köybucağı bölgesinde iki yeni su kuyusu daha hizmete girecek. Ayrıca, Salıpazarı bölgesindeki 2 kuyudan Emiryusuf su hattına saniyede 40 litrelik besleme yapılarak, ilçe merkezine aktarma yapılacak. Bu çalışmalarla ilçede su sorunu kalmayacak" şeklinde konuştu.



Kaynak suları sıfıra düştü



Kaynak olarak kullanılan akarsularda debilerin sıfırlandığına da dikkat çeken Başkan Kılıç, "Terme içme suyu hattına saniyede 120 litre su girişi yapılıyor. İhtiyaç duyulan su miktarı ise yaklaşık saniyede 100 litre. Buna rağmen yaşanan sıkıntının en büyük nedeni tarım arazilerinde yapılan kaçak sulama çalışmaları gibi görünüyor. İlçeye su verecek 4 yeni sondaj kuyusuyla birlikte önümüzde süreçte ile su sorunu ortadan kalkacak. Ayrıca önümüzdeki süreçte Salıpazarı Barajı'nın tamamlanması ile birlikte ilçemiz hem sel kabusundan hem de su sorunundan kurtulacak" diye konuştu. - SAMSUN