Terme'de iş yeri yangını - Son Dakika

Samsun'un Terme ilçesinde bir bakliyat dükkanında çıkan yangın maddi zararla atlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Terme Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bakliyat dükkanında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın esnasında kapalı olan dükkanda kimse bulunmazken çevredeki vatandaşlar olayı 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yangında iş yerinde maddi zarar oluştu. - SAMSUN