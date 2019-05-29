Son Dakika Haberleri: Terme'de "Kadir Gecesi Özel Programı" düzenlenecek
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Terme'de "Kadir Gecesi Özel Programı" düzenlenecek

14 dakika önce

Terme Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla özel program hazırlıyor.

Terme'de
Terme Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla özel program hazırlıyor.
İslam dünyası için en önemli günlerin başında yer alan Kadir Gecesi, 31 Mayıs Cuma günü idrak edilecek.
Terme İlçe Müftülüğü ve Terme Belediyesi iş birliğinde, Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek programda Kur'an-ı Kerim ziyafeti verilecek, ilahiler okunup dualar edilecek.
İmsak vaktine kadar devam edecek program kapsamında katılımcılara sahur ikramı da yapılacak.
Belediye Başkanı Ali Kılıç, ramazanı uğurlamaya hazırlanırken Kadir Gecesi'ni karşılamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Cuma gecesi saat 23.00'te tüm ilçeyi Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na davet eden Kılıç, "Bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması ve manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Vatandaşlarımızın bu gecenin feyiz ve bereketinden en iyi biçimde yararlanmasını temenni ediyorum. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizin hayırlara vesile olmasını niyaz ederim." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:30 Kaynak: AA
Terme, Kadir Gecesi, Güncel
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