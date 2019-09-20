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Terme'de kantinlere denetim

1 saat önce

Terme Belediyesi zabıta ekipleri, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından okul kantinlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Terme'de kantinlere denetim, System.String[]

Terme Belediyesi zabıta ekipleri, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından okul kantinlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.


2019-2020 eğitim-öğretim sezonunun başlamasının ardından kontrollerini sıklaştıran Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde bulunan kantinlerde denetimlerini sıklaştırdı.


Sıkı denetim


Denetimlerde yeni yönetmelikler hakkında bilgi veren ekipler, hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri, sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda denetim yaparken, Sağlık Bakanlığı'nca satışı yasaklanan gıdalar, şeker, çikolata gibi ürünlerin ve kırmızı gruba giren gazlı içecek satışlarını kontrol etti.


Okul önlerinde aşırı hız önlemi


Ayrıca okul önlerinde aşırı hız yapılmasını önlemek için okul müdürlerinden ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden gelen talepleri değerlendiren Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul güzergahlarında hız kasisleri yaptı. - SAMSUN

Zabıta, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
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