Terme'de kar kabus değil keyif oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terme'de kar kabus değil keyif oldu - Son Dakika

Terme'de kar kabus değil keyif oldu

6 saat önce

Terme Belediyesi şehir genelinde yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarında vatandaşlardan tam not aldı.

Terme'de kar kabus değil keyif oldu, System.String[]

Terme Belediyesi şehir genelinde yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarında vatandaşlardan tam not aldı.


Terme Belediyesi, şehir merkezinde kar yağışı ve düşen hava sıcaklıklarından dolayı oluşan buzlanmaya karşı, yaya ve araç trafiğinin daha güvenli bir şekilde sağlanması için şehir genelinde yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yüksek mahallelerde ise kapalı yollara anında müdahale ederek, vatandaşlardan tam not aldı.


Öncelikle 82 mahallede hastalar, okul servisleri ve vatandaşların mağdur olmaması için ulaşım sorununu çözen belediye ekipleri, daha sonra sırasıyla sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ve işlek güzergahlar başta olmak üzere tüm şehir genelinde çalışmalarına devam etti. Şehir merkezinde önce yayların güvenliğini sağlamak için kaldırımları temizleyen ekipler, daha sonra araç güvenliği için yollarda kar temizliği yaptı. Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hem kırsal alanda hem de şehir merkezinde hiçbir aksaklık yaşanmadan, 7 gün 24 saat esasıyla vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için çaba gösterdi.


İlçedeki çalışmaların bizzat başında bulunarak koordinesini sağlayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Terme Belediyesi olarak yüzümüzün akıyla karla mücadele çalışmalarını sürdürdük. Kendi iş makinelerimizin yetişmediği yerde makine kiralayarak 20 iş makinesi ile hizmet verdik. Gelen taleplere ekiplerimiz anında müdahale ederek, hiçbir mağduriyete izin vermedik. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren, başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz, amirlerimiz ve tüm personelimiz mesai mefhumu gözetmeksizin sahada karla mücadele çalışmalarını eksiksiz tamamladı. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Dün gece soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdüren Terme Belediyesi karla mücadele ekiplerine çay ikram eden Termeli vatandaşlar karın yağdığı ilk andan itibaren belediye ekiplerin hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için canla başla mücadele ettiğini ve çocukların karın tadını çıkardığına değinerek kar yağışının kabus değil keyif olduğunu belirttiler. - SAMSUN

Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:17 Kaynak: İHA
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