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Terme'de Kargucak yolu tamam

2 saat önce

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede devam eden ve tamamlanan yol çalışmalarını inceledi.

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Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede devam eden ve tamamlanan yol çalışmalarını inceledi. Başkan Kılıç, "Terme'ye en iyi hizmeti verebilmek için tüm gücümüzle sahadayız" dedi.


Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile tamamlanan Kargucak- Muratlı Grup yolunda incelemelerde bulundu.


"Yol yatırımlarımız hızla devam edecek"


Beton yol, sıcak asfalt, sathi kaplama ve parke yapım çalışmalarıyla ilçe genelinde birçok yolda çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Başkan Kılıç, " Evci, Dibekli, Sakarlı, Özyurt ve Kargucak Mahallelerimizde toplamda 17 bin 250 metrelik sathi kaplama asfalt yol çalışmalarımız tamamlandı. Geçmiş, Yukarı Taşpınar, Çanaklı, Bahçelievler, Taşpınar ve Yenicami Mahallelerimizde ise toplamda 9 bin 350 metrelik sathi kaplama asfalt çalışması önümüzdeki günlerde başlayarak tamamlanacak. Hiçbir ayrım yapmadan ilçemizin tamamına hizmet götürmek için tüm ekiplerimiz seferberlik halinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için başladığımız tüm projeleri en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunuyoruz. Merkez mahallelerimizden en uzak köylerimize kadar yatırımlarımız sürecek" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ali Kılıç, Muratlı, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:38 Kaynak: İHA
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