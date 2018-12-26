Son Dakika Haberleri: Terme'de Karla Mücadele

Terme'de Karla Mücadele

2 saat önce

Terme Belediyesince vatandaşların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalara devam ediliyor.

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Terme Belediyesince vatandaşların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalara devam ediliyor.

Terme Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu ilçede arterler, cadde ve sokaklarla kaldırımlarda yol açma ve küreme çalışmalarının yanı sıra, buzlanmaya karşı solüsyon çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Şenol Kul, kar yağışı nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirterek, "Riskli bölgelerde önlem alındı. Geçen sene kurak bir yıl geçtiği için kar yağışı sevindirici." dedi.

Kul, belediyenin yaptığı çalışmalara rağmen, sürücülere ve yayalara kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:40 Kaynak: AA

Terme, Güncel
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