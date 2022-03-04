Terme'de marketlerde KDV denetimi yapıldı - Son Dakika
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Terme'de marketlerde KDV denetimi yapıldı

04.03.2022 14:32
Terme'de marketlerde KDV denetimi yapıldı

Terme Belediyesi zabıta ekipleri, marketlere KDV denetimi gerçekleştirdi.

Terme Belediyesi zabıta ekipleri, marketlere KDV denetimi gerçekleştirdi.

Temel gıda maddelerinde yapılan KDV indiriminin ardından Terme Belediyesi zabıta ekipleri, Samsun Ticaret İl Müdürlüğü personeli ile marketlerde KDV denetimi yaptı.

Denetimde fiyatlarda düşüş olup olmadığı, KDV indiriminin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığı incelendi. Rafları inceleyen zabıta ekipleri, hem ürün fiyatlarının KDV indirimine hem de ürün etiketlerinin yönetmeliğe uygun olarak olmadığını kontrol etti.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerini büyük titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Raflarda bulunan ürünler kasa ile karşılaştırılarak farklılık olup olmadığı da denetlendi. Kurallara uymayan işletmelere genel yasal işlemler uygulayan ekiplerimizin denetimleri artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Terme'de marketlerde KDV denetimi yapıldı
Terme'de marketlerde KDV denetimi yapıldı

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Ticaret, Samsun, Zabıta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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