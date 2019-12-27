Terme'de kedilere sıcak yuva - Son Dakika
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Terme'de kedilere sıcak yuva

6 saat önce

Terme Belediyesinin ilçedeki sahipsiz kediler için yaptığı kedi evleri sokak hayvanlarına sıcak bir yuva oldu.

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Terme Belediyesinin ilçedeki sahipsiz kediler için yaptığı kedi evleri sokak hayvanlarına sıcak bir yuva oldu.


Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ahşap işleme atölyelerinde yapılan kedi evleri sokakta yaşayan minik hayvanlar için bu soğuk kış günlerinde sıcak bir yuva oldu.


"Onlar bize Allah'ın emaneti"


İlçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen dörder yuvalı kedi evlerini bizzat yerleştirerek, hayvanları elleriyle besleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Hayvanlar bize yüce Allah'ın emaneti. Termelilere yaptığımız hizmetlerin yanında onları da kollayıp gözetmenin bizim görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Kedilerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması kedi evinin temizliğini belediye ekiplerimiz tarafından yapılacak. Burada beslenen kediler, dış etkenlerden korunmuş şekilde günlük ihtiyaçlarını giderebilecek. Belediye olarak insanlarımızın huzuru ve refahı için gayret gösterirken çevremize, doğaya ve sokak hayvanlarımıza da önem veriyoruz" dedi.


Sokak hayvanlarına sahip çıkalım


Kedi evleri üretmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Belediye olarak sokak hayvanları için bu tür sığınma evlerinin sayısını artıracağız. Beslenmeleri konusunda zaten gerekeni yapıyoruz ancak kış uzun, hemşehrilerimiz mama ve su kaplarına katkı sağlayabilirler" diye konuştu. - SAMSUN

Ali Kılıç, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
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