Son Dakika Haberleri: Terme'de köprü çöktü: 2 yaralı (2)
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Terme'de köprü çöktü: 2 yaralı (2)

40 dakika önce

KÖPRÜNÜN ÇÖKME ANI KAMERADASamsun'un Terme ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yeni yapılan köprünün çökme anı güvenlik kamerasına anbean yanısıdı.

Terme'de köprü çöktü: 2 yaralı (2), System.String[]

KÖPRÜNÜN ÇÖKME ANI KAMERADA
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yeni yapılan köprünün çökme anı güvenlik kamerasına anbean yanısıdı. Görüntülerde, Mustafa Kavak ve Mehmet Kavak'ın köprü üzerinde yürüdüğü, 34 FV 5313 plakalı aracın da oluşan çukura düştüğü görülüyor.


Samsun, Kavak, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:53 Kaynak: DHA
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