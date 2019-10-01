Son Dakika Haberleri: Terme'de köprü inşaatında sona gelindi
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Terme'de köprü inşaatında sona gelindi

2 saat önce

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Fenk ve Yenimahalle mahallelerini birbirine bağlayan köprünün inşaatının son aşamaya geldiğini bildirdi.

Terme'de köprü inşaatında sona gelindi, System.String[]

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Fenk ve Yenimahalle mahallelerini birbirine bağlayan köprünün inşaatının son aşamaya geldiğini bildirdi.

Terme Belediyesi tarafından yapılan, Fenk ve Yenimahalle mahallelerini birbirine bağlayan köprünün yüzde 90'ı tamamlandı.

Yaklaşık 5 milyon liraya mal olan köprünün son kirişleri koyularak, iki yaka birbirine bağlandı.

Köprü inşaatında incelemelerde bulunan Kılıç, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mart ayında ihalesi yapılarak yapımına başlanan köprünün son aşamaya geldiğini belirten Kılıç, "Üst üste büyük felaketlerin yaşandığı ilçemizde günü kurtarmak için değil, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz projeleri hayata geçiriyoruz. Yeni köprümüz en fazla bir ay içinde tamamlanarak. Köprü, Terme trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak." dedi.

Kılıç, yaşanılan son sel felaketi nedeniyle şehir içindeki iki yaya ve bir araç köprüsünün kullanılamaz halde olduğuna işaret ederek, bunlarla ilgili çalışmalarını tamamladıklarını, en kısa sürede alternatif çözümleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Yenimahalle, Ali Kılıç, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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