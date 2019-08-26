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Terme'de köprünün bağlantı noktası çöktü... O anlar havadan görüntülendi

44 dakika önce

Terme'de köprünün bağlantı noktası çöktü.

Terme'de köprünün bağlantı noktası çöktü... O anlar havadan görüntülendi

Şehir merkezindeki köprünün yola bağlantı noktası çöktü, 2 kişi yaralı kurtuldu

Selin vurduğu Terme'de facianın eşiğinden dönüldü

SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde önceki gün yaşanan selin etkileri devam ediyor. İlçede yeni yapılan köprünün karaya bağlantı noktası çöktü. Olayda 2 kişi yaralanırken, park halindeki hafif ticari araç da çöken oyuğa düştü.

Terme'de geçen Cuma ve Cumartesi günleri meydana gelen sel felaketinin etkileri devam ediyor. Yaraların sarılmaya çalışıldığı ilçe merkezindeki yeni köprünün yol bağlantı noktası insanlar üzerindeyken çöktü. Yaşanan çökmede köprü bağlantı noktası ile akarsuyun çevre duvarının bir kısmı da yıkıldı. Olayda yaralanan 2 vatandaş, çöken yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Park halindeki bir hafif ticari araç da çöken yerin içine düştü. Çukura düşen araç çıkartılarak, bölge trafiğe kapatıldı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Yol bölgesini kapatmıştık ama maalesef insanlarımız şeridi açarak burayı trafikte kullanmışlar. Afet nedeniyle köprü başında büyük bir oyuk oluştu. 2 vatandaşımızı oyuktan kurtardık. Park halinde bir araç da oyuğun içine düştü. İnşallah can kaybı yaşanmaz" dedi.

Olayı gören vatandaşlar da bir anda köprünün baş tarafında bir çökme olduğunu, 2 kişinin yaralandığını, bir aracın da oluşan oyuğa düştüğünü söylediler.

Samsun, Terme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:20 Kaynak: İHA
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