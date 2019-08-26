Son Dakika Haberleri: Terme'de köprünün çöktüğü anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Terme'de köprünün çöktüğü anlar kamerada

1 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde köprünün bağlantı noktasının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Terme'de köprünün çöktüğü anlar kamerada, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde köprünün bağlantı noktasının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Terme ilçesinde oluşan selin yaraları sarılmaya başlarken, ilçe merkezindeki en önemli ulaşım arterlerinden biri olan Terme Çayı üzerindeki köprünün bağlantı noktası bugün aniden çöktü. Çökme sırasında bir hafif ticari araçla iki kişi ırmağa doğru uçtu. Olayda 2 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çökme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - SAMSUN

Terme Çayı, Samsun, Terme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Samsun'da köprüde kısmi çökme: 2 yaralı
FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı Pitbull'un kediyi parçaladığı anlar kamerada Cani koca, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:54:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terme'de köprünün çöktüğü anlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]