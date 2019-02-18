Terme'de Mahalle Toplantıları

Terme
ilçesinde Kaymakam Mehmet Parlak
başkanlığında Belediye Başkanı Şenol
Kul ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle halkının katılımı "yerel buluşmalar" toplantıları gerçekleştirildi.
Emiryusuf, Kumcağız, Sancaklı, Geçmiş, Akçay
ve Gökçeağaç mahallelerindeki toplantılarda, yapılan çalışmalar anlatıldı, vatandaşların sorunları dinlendi.
Kaymakam Mehmet Parlak, toplantının amacının kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde sunulması ve vatandaşların hayat şartlarını iyileştirmekle görevli kamu görevlileriyle vatandaşların bir araya gelmelerini sağlamak olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Şenol Kul
, belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek, çevre ve Terme'nin geleceği konusunda her zaman duyarlı davrandıklarına vurgu yaptı.
Kul, "Geçtiğimiz yıllarda ilçemize kömürlü termik santral kurulmasını hep birlikte önledik. Belediye olarak da sosyal sorumluluk projeleri ile doğal güzelliklerimizin korunması ve gelecek nesillere taşınmasını amaçlayan tüm çalışmalara her fırsatta destek verdik. Yeşille mavinin buluştuğu ilçemizde bundan sonra termik santral yapılamaz. İlçemizin havasını, suyunu, her türlü yaşantısını etkileyecek ve kirliliğe neden olacak santrallerin önü bizim dönemimizde sonsuza kadar kapandı." ifadelerini kullandı.