Son Dakika Haberleri: Terme'de Mehmetçik için zafer duası
Son Dakika Güncel Terme'de Mehmetçik için zafer duası

Terme'de Mehmetçik için zafer duası

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Terme'de sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunarak, zafer duası yapıldı.

Terme'de Mehmetçik için zafer duası, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Terme'de sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunarak, zafer duası yapıldı.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'ye başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde ilerlerken, tüm ülke Mehmetçiğe dualarla destek veriyor. Harekatın başlamasının ardından Termeli vatandaşlar cephedeki Mehmetçiklere dua için Hz. Hamza Camisi'nde sabah namazında düzenlenen programda buluştu.


Programa Terme Kaymakamı Murat Zaderleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Müftüsü Recep Apaydın, meclis üyeleri ve çok vatandaş katıldı.


Zafer duası


Sabah namazının öncesi okunan Fetih Süresi'nin ardından 'zafer' duası yapan İlçe Müftüsü Apaydın, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman ordumuzun, güvenlik güçlerimizin harekatını hayırlı eyle, şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle Allah'ım" ifadelerini kullandı.


Sabah çorbaları Başkan Kılıç'tan


Namaz sonrası dua programına katılan vatandaşlara Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çorba ikramı yapıldı. Çorba ikramını Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç bizzat yaparken, vatandaşlarla programa gösterilen ilgi için teşekkür etti. - SAMSUN

Barış Pınarı Harekatı, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı - Lindsey Graham: Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan Senatör kimdir,...
Filistin Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kalacak Ali Koç: "Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin" Cepheye ilk kez çıkan silahlar, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere göz açtırmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:40:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terme'de Mehmetçik için zafer duası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]