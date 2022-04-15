Terme'de Ramazan denetimi - Son Dakika
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Terme'de Ramazan denetimi

15.04.2022 13:10
Terme'de Ramazan denetimi

Samsun Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların Ramazan ayı boyunca alışverişini daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için fırın, pastane ve unlu mamulü üretim ve satış yerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Samsun Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların Ramazan ayı boyunca alışverişini daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için fırın, pastane ve unlu mamulü üretim ve satış yerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Terme'de tüketici sağlığının korunması amacıyla fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerleri tüm gıda işletmelerinde denetimler artırıldı. Ramazan ayı ile birlikte Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, fırın, unlu mamuller, pastane gibi işletmelerde hijyen ve gramaj denetimlerini sıklaştırdı.

Tüketici sağlığına büyük önem verdiklerine dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Hemşehrilerimizin sağlığını korumaya yönelik denetimlerimiz bugüne kadar devam ettiği gibi bundan sonra da aynı titizlikte devam ediyor. İnsan sağlığını korumak ve vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamak için zabıta ekiplerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri ile birlikte Ramazan ayında da kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Bir yandan temizlik ve hijyen kuralları denetlenirken diğer yandan ürünlerin fiyat ve gramaj denetimleri yapılıyor. Gıda imalathanelerinin üretime uygunluğu ile birlikte personellerin kılık kıyafet, temizlik ve hijyen kontrolleri de ekiplerimizce denetleniyor" dedi. - SAMSUN

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Zabıta Müdürlüğü, Ramazan, Zabıta, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terme'de Ramazan denetimi - Son Dakika


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