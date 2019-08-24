Son Dakika Haberleri: TERME'DE SAĞANAK 500 FINDIK İŞÇİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ
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TERME'DE SAĞANAK 500 FINDIK İŞÇİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

1 saat önce

SAMSUN'un Terme ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

SAMSUN'un Terme ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Cadde ve sokakları göle döndüğü sağanakta bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, araçlar yollarda kaldı. İlçede bulunan 500'e yakın fındık işçisi de sel ve heyelan riski bulunan alanlardan alınarak güvenli bölgelere tahliye edildi.

Terme'de dün gece saatlerinde yeniden başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yollarda kaldı. Sağanak nedeniyle ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri bir taraftan tahliye çalışması yaparken, bazı vatandaşlar da kendi imkanları ile ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

500 İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ

Terme ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı. İlçede bulunan 500'e yakın fındık işçisi ise sel ve heyelan riski bulunan alanlardan alınarak güvenli bölgelere tahliye edildi.

Terme Çayı'nın taşması nedeniyle ise 2 yaya köprüsü daha yıkıldı. Belediye ekipleri ise gece boyunca anonslarla vatandaşları ırmak kenarlarından uzak durmaları yönünde uyardı.

'ÇOK BÜYÜK TEHLİKE YAŞADIK'

Terme Belediye Başkan Ali Kılıç da sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada, Riskli bölgelerde gerekli önlemleri ivedilikle aldık. 500'e yakın fındık işçimizi bölgelerinden alarak, belediyemiz tarafından tahsis edilen güvenli bölgelere yerleştirdik. Her türlü ihtiyaçlarını belediye olarak karşılıyoruz. Birçok tarım arazimiz sular altında kaldı. Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına hızla başlayacağız. Çok büyük tehlike yaşadık dedi.

Terme, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:51 Kaynak: DHA
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