Son Dakika Haberleri: Terme'de sağanak etili oldu, 500 fındık işçi tahliye edildi
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Terme'de sağanak etili oldu, 500 fındık işçi tahliye edildi

1 saat önce

SAMSUN'un Terme ilçesinde dün gece etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Terme'de sağanak etili oldu, 500 fındık işçi tahliye edildi, System.String[]

SAMSUN'un Terme ilçesinde dün gece etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede 500'e yakın fındık işçisi sel ve heyelan riski bulunan alanlardan alınarak güvenli bölgelere tahliye edildi.

Terme'de dün geceki sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yollarda kaldı. Ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Birçok kişi, kendi imkanları ve belediye ekiplerinin yardımıyla iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Su basan iş yerlerinde hasar meydana geldi.

500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Terme ilçesinde sağanakla birlikte dereler taştı. İlçede 500 dolayında fındık işçisi sel ve heyelan riski bulunan alanlardan alınarak güvenli bölgelere tahliye edildi. Terme Çayı'nın taşması nedeniyle 2 yaya köprüsü de yıkıldı. Belediye ekipleri, anonslarla bölgede bulunanları ırmak kenarlarından uzak durmaları yönünde uyardı.

'ÇOK BÜYÜK TEHLİKE YAŞADIK'

Terme Belediye Başkan Ali Kılıç, "Riskli bölgelerde gerekli önlemleri ivedilikle aldık. 500'e yakın  fındık işçimizi bölgelerinden alarak, belediyemiz tarafından tahsis edilen güvenli bölgelere yerleştirdik. Her türlü ihtiyaçlarını belediye olarak karşılıyoruz. Birçok tarım arazimiz sular altında kaldı. Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına hızla başlayacağız. Çok büyük tehlike yaşadık" dedi.

- Samsun

Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:10 Kaynak: DHA
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