Son Dakika Haberleri: Terme'de sağanak sel ve heyelana yol açtı (1)
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Terme'de sağanak sel ve heyelana yol açtı (1)

1 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle sel ve heyelanlar meydana geldi, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı.

Terme'de sağanak sel ve heyelana yol açtı (1), System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle sel ve heyelanlar meydana geldi, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçeye AFAD ekipleri sevk edildi. 
Terme ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış sel ve heyelanlara yol açtı. İlçede dereler taştı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Bazı mahalle yolları ulaşıma kapanırken,  Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanıyıor.  Şiddetli sağanak yağışın sürdüğü ilçeye belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

Görüntü Dökümü
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Sel ve heyelan detayları

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN SAMSUN, 

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Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:24 Kaynak: DHA
Samsun, Terme, Güncel
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