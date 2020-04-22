Terme'de sağlıkçılara teşekkür ziyareti - Son Dakika

Terme ilçesinde Kaymakam Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Doğan ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Eren Dede, Terme Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Kaymakam Zadeleroğlu ve beraberindekiler, koronavirüs nedeniyle gece gündüz demeden fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ettti.

Kaymakam Zadeleroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, "Ülkemiz ve dünya genelinde etkisini gösteren salgın hastalığından dolayı ilçemizde görev yapan sağlık personellerimize moral vermek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdik. Onlara teşekkürlerimizi ve takdirlerimizi ilettik. Hakikaten bu süreçte özel bir görev ifa ediyorlar." dedi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç da Türkiye'nin kaliteli bir sağlık ordusuna sahip olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu sağlık ordumuzun Terme'deki temsilcileri de canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Bugünkü ziyaretimizin sebebi onların bu çalışmalarının farkında olduğumuzu hissettirip, kolaylıklar dilemektir. Biliyorum ki çoğu evlerine gitmiyor, kendilerine hastalık bulaşma riskine rağmen, burada güzel bir şekilde gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Allah öncelikle onların sağlıklı olmasını nasip ederek kendilerine kolaylık versin. Ülkemizin güvenliği noktasında nasıl askerimiz kendine düşeni yapıyor, bizim her zaman göğsümüzü kabartıyorsa; sağlık ordumuzda bu olağanüstü süreçte gerçekten bir kere daha kendini ispat etti. Tüm Türkiye ve Terme halkı adına tüm sağlık personelimize şükranlarımızı iletiyorum."