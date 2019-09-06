Son Dakika Haberleri: Terme'de sel afetinin yaraları sarılacak
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Terme'de sel afetinin yaraları sarılacak

1 saat önce

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, bir an önce hasar tespit çalışmalarını sonlandırıp afetzedelerin yaralarını saracaklarını söyledi.

Terme'de sel afetinin yaraları sarılacak, System.String[]

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, bir an önce hasar tespit çalışmalarını sonlandırıp afetzedelerin yaralarını saracaklarını söyledi.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede meydana gelen sel ve su baskınının ardından sahada hasar tespiti ve diğer çalışmaların mesai ve zaman mefhumu gözetmeksizin sürdüğünü belirtti.

Ekiplerinin selin izlerini silmek için çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Kılıç, "Yaşadığımız afetin ardından birçok vatandaşımız zarar gördü ancak devletimiz bir kez daha her zaman vatandaşımızın yanında olduğunu gösterdi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Samsun Valimiz Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan ve Samsun milletvekillerimizin girişimleri sayesinde ilçemizde yaşanan sel felaketi, 'genel hayatı etkili' sayılarak selde zarar görenler de afetzede kabul edildi." dedi.

Bu kararın kısa zamanda alındığını dile getiren Kılıç, "Vatandaşımızın zararını gidermek için büyük adım atan tüm vekillerimize ve bürokratlara Termeli hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bir an önce hasar tespit çalışmalarını sonlandırıp afetzede vatandaşlarımızın yaralarını saracağız." ifadesini kullandı.

Ali Kılıç, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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