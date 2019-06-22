Terme'de sel havadan görüntülendi
1 saat önce
Terme'de sel havadan görüntülendi Sağanak nedeniyle dereler taştı, sel ve heyelanlar meydana geldi.
Terme
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
'de sel havadan görüntülendi
Sağanak nedeniyle dereler taştı, sel ve heyelanlar meydana geldi. İş yerleri ve evleri de su bastı
SAMSUN - Samsun
'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, sel ve heyelanlar meydana geldi. İş yerleri ve evleri de su bastı.
Terme ilçesinde dün geceden beri devam eden sağanak yağış sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede dereler taşarken bazı iş yerleri ve evleri de su bastı. Ulaşımda da aksamalar meydana gelirken sel nedeniyle belediye ve AFAD
ekipleri çalışmalar başlattı. İş yerleri ve evlerini su basan vatandaşlar ise mağdur oldu.
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