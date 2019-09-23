Son Dakika Haberleri: Terme'de selden zarar gören esnafa SGK müjdesi
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Terme'de selden zarar gören esnafa SGK müjdesi

32 dakika önce

Terme'de yaşanan sel felaketinden zarar gören esnafın SGK borçlarının erteleceği bildirildi.

Terme'de selden zarar gören esnafa SGK müjdesi, System.String[]

Terme'de yaşanan sel felaketinden zarar gören esnafın SGK borçlarının erteleceği bildirildi.

Kaymakam Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Özcan ve Terme Sanayi Sitesi Başkanı Hüseyin Aydın, selden zarar gören sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.

Kaymakam Murat Zadeleroğlu, "Yaşanan üzücü olayların ardından devletimiz esnafın yüzünü güldürecek adımlar atmaya başladı. İlk olarak buradan esnafımızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının ertelendiğini müjdeliyoruz. İlgili birimler gerekli açıklamayı yaparak, esnaflarımızı bilgilendirecek." diye konuştu.

Kılıç, 23 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından büyük zarara uğrayan Terme Sanayi Sitesi esnafının her zaman yanında olmaya devam edeceğini ifade ederek, " Selin yaraları hızla sarılırken, esnafımıza yönelik mali çalışmalar da Kaymakamlığımız ve ilgili müdürlüklerimiz tarafından hızla yürütülmekte." dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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