Terme'de soba evi yaktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terme'de soba evi yaktı - Son Dakika

Terme'de soba evi yaktı

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde sobadan çıkan kıvılcım ile başlayan yangın evi yaktı.

Terme'de soba evi yaktı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde sobadan çıkan kıvılcım ile başlayan yangın evi yaktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.


Alınan bilgiye göre, Terme Yalı Mahallesi Bağcılar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Evde tek başına yaşayan Uğur Aydoğan, akşam yemeği için alt katta oturan ağabeyine gitti. Bu esnada evde yanan sobadan sıçrayan kıvılcımlar evdeki eşyaların tutuşmasına sebep oldu. Evin yandığını fark eden Uğur Aydoğan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.


Olayda can kaybı yaşanmazken yangın maddi hasarlı olarak atlatıldı. - SAMSUN

İtfaiye, Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türk bayrağını enkaz altında bırakmadılar
Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları gözyaşları içinde anlattı: Babası bir kahramandı Depremin simgesi Azize Çelik, hastanede kurtarıcısı olan itfaiye erinin ismini sayıkladı Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 15:37:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Terme'de soba evi yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]