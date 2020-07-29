Terme'de su kesintileri sona erdi - Son Dakika

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, SASKİ ekiplerinin yaptığı çalışma ile ilçeye saniyede 55 litre ek su gönderilmeye başladığını ifade ederek, ilçede yaşanan su kesintilerinin sona erdiğini müjdeledi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, son haftalarda ilçede kuraklık kaynaklı yaşanan su sorunu çözmek adına SASKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini ifade ederek, Köybucağı ve Salıpazarı bölgelerinde açılan 3 yeni sondaj kuyusu ile içme suyu hattına saniyede 55 litre takviye yapıldığını dile getirdi.

Basınç sorunu çözülecek

Sondaj kuyularından yapılan saniyede 55 litrelik takviye ile ilçede yaşanan su basıncı sorununun da ortada kalktığına dikkat çeken Başkan Kılıç, "Son haftalarda ilçemizde kuraklık, kaçak tarımsal sulama ve nüfus artışı ile birlikte yaşanan su sorununa SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 3 yeni sondaj kuyusu ile takviye yapılarak çözüm üretildi. Haftalardır süren çalışmalar sonunda meyvesini verdi. İlçemizde su basıncı ile ilgili sorunlarda ortadan kalktı. İlçe içme suyu hattına yapılan 120 litrelik su girişi yeni sondaj kuyularından gelen su ile 55 litre daha artarak, saniyede 175 litre civarına ulaştı. Su basıncının artması ile yüksek katlarda yaşanan su problemi de ortadan kalkacak" dedi.

SASKİ'ye teşekkür

Başkan Kılıç, "SASKİ tarafından Salıpazarı ve Köybucağı'nda yapılan sondaj çalışmaları ile ilçemizde yaşanan su sorunu bayram öncesinde çözüme kavuştu. Haftalardır yaşanan sorunu çözmek için özverili şekilde çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir başta olmak üzere SASKİ Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına teşekkür ederiz. İnşallah, Salıpazarı barajının tamamlanması ile ilçemizin sel ve su sorunundan kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız" diye konuştu. - SAMSUN