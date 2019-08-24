Terme'de taşkın seferberliği

Samsun'un Terme ilçesinde aşırı yağışların oluşturduğu sel suları nedeniyle 2 yaya köprüsü yıkıldı. Şiddetli yağışların başladığı ilk saatten itibaren teyakkuza geçen Terme Belediyesine bağlı ekipler, can ve mal kaybının önüne geçti.



Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen aşırı yağış sonrası iki vatandaş hayatını kaybederken, Terme ilçesinde ise Terme Çayı yüksek kesimlere yağan aşırı yağmurların etkisiyle taşma noktasına geldi. Sel sularının şehir merkezinde bulunan köprülere kadar yükselmesi vatandaşları tedirgin ederken, belediye ekipleri anonslarla vatandaşları ırmak kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı. Yüksek kesimlerden gelen sel suları ilçenin merkezinde bulunan iki yaya köprüsünü yerinden söktü.



Büyük tehlike atlatıldı



Yağışları başladığı ilk saatlerden itibaren ilçe merkezindeki çalışmaları bizzat yöneten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Büyük bir tehlike yaşadık. İlçe merkezimizde yıkılan iki yaya köprüsünün dışında önemli zayiat yok çok şükür. Ancak Salıpazarı'nda iki vatandaşımızın hayatını kaybettiklerini üzüntüyle öğrendik. Yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyorum" dedi.



500 fındık işçisi güvenli bölgeye alındı



Terme Belediyesi'nin ilk andan itibaren tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Başkan Kılıç, "Riskli bölgelerde gerekli önlemleri ivedilikle aldık. 500'e yakın doğu kökenli fındık işçimizi bölgelerinden alarak, belediyemiz tarafından tahsis edilen güvenli bölgelere yerleştirdik. Her türlü ihtiyaçlarını belediye olarak karşılıyoruz. Birçok tarım arazimiz sular altında kaldı. Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına hızla başlayacağız. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" diye konuştu.



Protokol Terme'ye koştu



Terme'de etkili olan taşkın tehlikesi sonrası Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, DSİ 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak ve SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız taşkın tehlikesinin yaşandığı alanlarda incelemede bulundu. - SAMSUN