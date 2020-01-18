Terme'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terme'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Terme'de trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Terme'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde Terme Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu kara yolunda seyir etmekte olan Erkan Kandemir yönetimindeki 81 BB 943 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüje saplandı. Kazada araç sürücüsü Erkan Kandemir, Elvan Kandemir, Osman Kandemir, Umut Efe Kandemir ve Safiye Demir yaralandı.


Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulans ile Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Erkan Kandemir, Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:08 Kaynak: İHA
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