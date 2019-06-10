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Terme'de TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı

7 saat önce

Terme ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Proje sergisinin açılışı yapıldı.

Terme'de TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı, System.String[]
Terme ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Proje sergisinin açılışı yapıldı.
Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan sergi Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda açıldı.
Terme Belediye Başkan Vekili Hayrettin Akkuş, açılış sonrası sergiyi gezerek fuarda sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.
Bilim fuarının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Akkuş, "Bilimsel çalışmalarda yeni ufuklar açacak bu tür bilim fuarlarının ilçemizde de düzenlemiş olması öğrencilerimiz ve okullarımız açısından çok faydalı ve gelecek adına ümit verici olarak görüyoruz. Öğrencilerin yaptıkları bu projeler ileride büyük başarılara atılacak imzaların ilki olacağına inanıyorum. Geleceğimizin teminatı ve aydınlık yarınları olan çocuklarımıza güzel bir gelecek sunmak biz büyüklerin görevi. Bunun yolu da eğitim ve eğitime katkıdan geçiyor. " dedi.
Fuara, AK Parti Terme İlçe Başkanı İbrahim Ar, Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Celal Kurt, okul öğretmenleri veliler ve öğrenciler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:01 Kaynak: AA
Akkuş, Terme, Güncel
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