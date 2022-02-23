Terme'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Terme'de uyuşturucu operasyonu

23.02.2022 14:49
Terme'de uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu madde kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu madde kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen O.G., İ.K., E.K., Ö.A., Ü.E. ve B.T.D.'nin ev ve iş yerlerinde yapılan arama sonucunda 40 gram esrar ve 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Uyuşturucu, Hisarcık, Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terme'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terme'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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