Terme'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Terme ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 612 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Terme
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 612 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğü ve Çarşamba
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Terme ilçesinde hurdacılık yapan E.T'nin (40) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, zanlının Terme ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi. Emniyet güçlerinden kaçan zanlı, yola attığı 612 sentetik uyuşturucu hap ile birlikte kısa sürede yakalandı.
Zanlı, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:56 Kaynak: AA
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