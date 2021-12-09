Terme'de yeni yaşam alanı ve sosyal tesis için çalışmalar başladı - Son Dakika

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaşam ve sosyal tesis yapılacak alandaki çalışmaların başladığını belirtti.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Terme'nin en önemli eksikleri arasında yer alan sosyal tesis ve yaşam alanı probleni çözmek için yeni projelerini geçen ay kamuoyuyla paylaştıklarını aktardı.

Terme'ye prestij katacak projenin ilçede büyük bir eksiklik olduğuna dikkati çeken Kılıç, "Terme'mize yeni bir yaşam alanı ve sosyal tesis kazandırmak istiyoruz. Terme Belediyesi olarak meslek yüksekokulu, gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzumuzu da içine alan bölgede yeni bir yaşam alanı inşa etmek için çalışmalarımız bu hafta itibarıyla başladı. Ekiplerimiz daha önceden dolgu çalışması yapılan 10 dönümlük alanda geçiş güzergahları, kanal temizliği ve çevre düzenlemesine başladı. Söz konusu alana içinde spor, oyun, kültür ve peyzaj alanlarının bulunduğu ilçemize yakışacak bir yaşam alanı ve pide evi kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Projenin sadece bir sosyal tesis değil, yaşam alanı olarak planladığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Günde yaklaşık 18 bin aracın kullandığı kara yolu üzerinde bulunan ilçemize sadece bir sosyal tesis değil, aynı zamanda her yönüyle yaşam alanı kazandıracağız. İlçemiz için inşa edeceğimiz yaşam alanı içinde Samsun- Ordu kara yolu üzerinde ilçemizin meşhur pidesinin tanıtımının yapılacağı bir pide evi inşa etmeyi planlıyoruz. Yaşam alanı içindeki bu pide evini yap işlet devret modeliyle belediyemize külfet olmadan yapmayı planlıyoruz. İlçemizdeki işletmecilerle ön görüşmeyi yaptık. Projemiz hazır, yatırımcı arayışlarımız başladı. En kısa sürede ihale aşaması başlayacak. En kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Hemşehrilerimize ve ilçemize şimdiden hayırlı olsun."