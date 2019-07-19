Terme'de "Yerel buluşmalar" toplantısı

Terme Kaymakamı Mehmet Parlak ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, Çangallar ve Sivaslılar mahalleleri sakinleri ile bir araya geldi.

Terme Kaymakamı Mehmet Parlak ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, Çangallar ve Sivaslılar mahalleleri sakinleri ile bir araya geldi.

Kaymakam Parlak başkanlığında Kılıç ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Çangallar ve Sivaslılar mahallelerinde "yerel buluşmalar" toplantısı gerçekleştirildi.

Parlak, toplantının amacının kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde sunulması ve vatandaşların hayat şartlarını iyileştirmekle görevli kamu görevlileriyle vatandaşların bir araya gelmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Kılıç ise her noktasında insanların yaşamaktan zevk aldığı bir Terme hayal ettiklerini dile getirerek, "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte Terme'mizin yarınlara çok daha güçlü şekilde hazırlanabilmesi için ekibimizle elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu yükü kaldıracaksak meclis üyelerimizle, teşkilatlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla ve hemşehrilerimizle çalışacağız." dedi.

Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Kılıç, "82 mahallemizin birlikte gelişmesi, büyümesi ve zenginleşmesinin mücadelesini vereceğiz. Bu mücadeleyi verirken de en büyük destekçimiz siz vatandaşlarımız olacak. Vatandaşlarımızla istişare ederek, onların arzu ve isteklerini dinleyerek, çözümü de yine birlikte bularak hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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